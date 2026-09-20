В Первомайске закончили восстановление многоквартирного дома

В подшефном Первомайске в рамках программы по восстановлению объектов завершены ремонтные работы в многоквартирном жилом доме на улице Макушкина.

Специалисты отремонтировали около 520 квадратных метров кровли, привели в порядок 9 входных групп и восстановили 17 квадратных метров остекления.

Эти меры позволили вернуть зданию необходимые элементы и создать более комфортные условия для проживающих в нём людей, - рассказал в воскресенье, 20 сентября, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.