Явка избирателей в Калужской области на 15:00 20 сентября составила 43,10%
По состоянию на 15:00 20 сентября 2026 года в Калужской области проголосовали 338 075 избирателей — это 43,10% от общего числа.
Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) воспользовались 68 669 человек — 88,50% от количества поданных заявлений на ДЭГ.
В облизбиркоме поблагодарили всех, кто уже нашёл время прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно.
Напомним, избирательные участки продолжают работу до 20:00.
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