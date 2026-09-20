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Новость дня Общество

Явка избирателей в Калужской области на 15:00 20 сентября составила 43,10%

Владимир Андреев
20.09, 15:56
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По состоянию на 15:00 20 сентября 2026 года в Калужской области проголосовали 338 075 избирателей — это 43,10% от общего числа.

Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) воспользовались 68 669 человек — 88,50% от количества поданных заявлений на ДЭГ.

В облизбиркоме поблагодарили всех, кто уже нашёл время прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно.

Напомним, избирательные участки продолжают работу до 20:00.

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