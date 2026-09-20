Разбитую большегрузами дорогу в Дзержинском районе отремонтируют до конца года
Речь идет об участке трассы в селе Совхоз им. Ленина. В прошлом году его сильно разрушили большегрузные автомобили.
Как сообщил 18 сентября министр транспорта региона Александр Шпиренко, сейчас завершается устройство нижнего слоя покрытия.
- Параллельно ведем работы по восстановлению кюветов и откосов насыпи, - добавил чиновник. - Также на объекте установили новые остановочные пункты.
Дорога важная – по ней проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса.
- Работы на объекте планируется завершить до конца этого года, держим ситуацию на контроле, - заверил Александр Шпиренко.
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