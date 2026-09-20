Владислав Шапша и Николай Алмазов поздравили ХК «Калуга» с первой домашней победой в ВХЛ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с Николаем Алмазовым, которому без малого 100 лет, лично поздравил хоккеистов «Калуги» с победой в первом домашнем матче Всероссийской хоккейной лиги.
Глава региона отметил, что Николай Иванович — заядлый болельщик, тем более что в команде играет его правнук Никита.
ХК «Калуга» дебютировал в ВХЛ только в этом году. В первой игре на домашнем льду калужане встретились с воронежским «Бураном» и победили со счётом 1:0.
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