Владислав Шапша поддержал ХК «Калуга» на первой домашней игре в ВХЛ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с жителями региона посетил первый домашний матч ХК «Калуга» в рамках Всероссийской хоккейной лиги, который состоялся 19 сентября.
Калужская команда одержала победу над воронежским «Бураном».
Глава региона отметил, что большой хоккей на калужском льду стартовал с победы.
- Соперник — опытный клуб, но наши ребята выложились на все 100. Максимальная поддержка трибун. Болел вместе с калужанами. Сорвал голос. Но получил море эмоций. С победой, «Калуга»! Гордимся, — подчеркнул Владислав Шапша.
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