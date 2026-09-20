Владислав Шапша поддержал ХК «Калуга» на первой домашней игре в ВХЛ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с жителями региона посетил первый домашний матч ХК «Калуга» в рамках Всероссийской хоккейной лиги, который состоялся 19 сентября.

Калужская команда одержала победу над воронежским «Бураном».

Глава региона отметил, что большой хоккей на калужском льду стартовал с победы.

- Соперник — опытный клуб, но наши ребята выложились на все 100. Максимальная поддержка трибун. Болел вместе с калужанами. Сорвал голос. Но получил море эмоций. С победой, «Калуга»! Гордимся, — подчеркнул Владислав Шапша.