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Губернатор Калужской области проголосовал в завершающий день выборов депутатов Госдумы

Владимир Андреев
20.09, 13:24
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Владислав Шапша сделал свой выбор 20 сентября на избирательном участке и призвал калужан, которые ещё не проголосовали, не откладывать это дело — сегодня последний день выборов.

Глава региона поблагодарил всех, кто уже принял участие в голосовании, и отметил важность выбора тех, кто будет представлять Калужскую область в Государственной Думе.

- Сегодня основной, завершающий день выборов депутатов Государственной Думы. Важно, кто будет представлять наш регион, работать в интересах калужан. Это возможность для каждого повлиять на будущее страны и нашей Калужской области. Давайте покажем наши единство и сплочённость, — обратился к жителям Владислав Шапша.

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