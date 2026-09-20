Губернатор Калужской области проголосовал в завершающий день выборов депутатов Госдумы

Владислав Шапша сделал свой выбор 20 сентября на избирательном участке и призвал калужан, которые ещё не проголосовали, не откладывать это дело — сегодня последний день выборов.

Глава региона поблагодарил всех, кто уже принял участие в голосовании, и отметил важность выбора тех, кто будет представлять Калужскую область в Государственной Думе.

- Сегодня основной, завершающий день выборов депутатов Государственной Думы. Важно, кто будет представлять наш регион, работать в интересах калужан. Это возможность для каждого повлиять на будущее страны и нашей Калужской области. Давайте покажем наши единство и сплочённость, — обратился к жителям Владислав Шапша.