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Аэропорт Калуги закрыли через 5 минут после открытия

Владимир Андреев
20.09, 11:42
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В воскресенье, 20 сентября, калужский аэропорт ненадолго вернулся к работе.

Ограничения сняли в 11:14, но уже в 11:19 Росавиация снова запретила полёты. Небо над Калугой было открыто всего пять минут.

Аэропорт снова перестал принимать и отправлять рейсы.

Напомним, что до этого воздушная гавань в Грабцево не работала двое суток. Она была закрыта с 11:49 18 сентября. Причина – атака беспилотников и активная работа ПВО в регионе.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.

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