Аэропорт «Калуга» возобновил работу после двухдневного перерыва
В воскресенье, 20 сентября, Федеральное агентство воздушного транспорта сняло ограничения на полёты из калужского аэропорта.
Воздушная гавань в Грабцево снова принимает и отправляет рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
Запрет вводился из-за атаки беспилотников и активной работы систем ПВО в регионе. Аэропорт не работал двое суток – с 11:49 18 сентября до 11:14 20 сентября.
Калужский аэропорт вернулся к штатному режиму.
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