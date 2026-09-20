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Аэропорт «Калуга» возобновил работу после двухдневного перерыва

Владимир Андреев
20.09, 11:23
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В воскресенье, 20 сентября, Федеральное агентство воздушного транспорта сняло ограничения на полёты из калужского аэропорта.

Воздушная гавань в Грабцево снова принимает и отправляет рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.

Запрет вводился из-за атаки беспилотников и активной работы систем ПВО в регионе. Аэропорт не работал двое суток – с 11:49 18 сентября до 11:14 20 сентября.

Калужский аэропорт вернулся к штатному режиму.

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