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Общество

Система-112 в Калужской области приняла более 66 тысяч звонков за август

Владимир Андреев
20.09, 11:07
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В августе операторы системы-112 Калужской области приняли и обработали 66 100 звонков и сообщений от жителей.

В среднем это 2132 обращения в день. Об этом 20 сентября сообщили в региональном МЧС.

Около 40% звонков были связаны с вызовом экстренных служб. Пожарно-спасательную службу вызывали 8067 раз, полицию – 14 012 раз, скорую помощь – 10 071 раз, газовую службу – 489 раз. По всем вызовам организовали оперативное реагирование.

В 3269 случаях потребовалось одновременное участие двух служб, а в 8635 – трёх и более. Также приняли 238 межрегиональных вызовов. Дважды потребовалась дистанционная психологическая поддержка.

Ещё 45% обращений касались аварий в ЖКХ, эвакуации транспорта, вопросов Государственной жилищной инспекции и справочной информации. По ним дали консультации или переадресовали звонки в нужные диспетчерские службы.

Остальные обращения не относились к задачам системы-112. Детские шалости составили 1%.

С начала года операторы приняли и обработали 534 260 звонков – в среднем 2180 в день.

В МЧС напоминают: номер «112» не заменяет привычные «01», «02», «03» и другие. Но когда нужны сразу несколько служб, звонок по единому номеру может спасти жизнь.

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