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Калужане возмущены состоянием памятника павшим заводчанам

Владимир Андреев
20.09, 09:01
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Обелиск с потухшим вечным огнем расположен на улице Ленина, рядом с заводоуправлением «Калугапутьмаш».

Сообщение об этом житель Калуги написал на странице губернатора в социальной сети.

- Никто не забыт, только в Калуге есть место, где забыто всё, - возмущается Владимир Зезюлин. - Все заброшено, не ухоженно.

Городские власти Калуги ответили, что этот мемориал погибшим не входит в их рамки компетенций.

- Памятник находится на территории завода, - пояснили в администрации Калуги. - Мы обязательно обсудим с администрацией завода возможность реставрации памятника.

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