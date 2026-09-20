Калужане возмущены состоянием памятника павшим заводчанам
Обелиск с потухшим вечным огнем расположен на улице Ленина, рядом с заводоуправлением «Калугапутьмаш».
Сообщение об этом житель Калуги написал на странице губернатора в социальной сети.
- Никто не забыт, только в Калуге есть место, где забыто всё, - возмущается Владимир Зезюлин. - Все заброшено, не ухоженно.
Городские власти Калуги ответили, что этот мемориал погибшим не входит в их рамки компетенций.
- Памятник находится на территории завода, - пояснили в администрации Калуги. - Мы обязательно обсудим с администрацией завода возможность реставрации памятника.
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