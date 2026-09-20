Над Калужской областью ночью уничтожено 17 вражеских беспилотников

БПЛА в ночь с субботы на воскресенье, 20 сентября, сбиты силами ПВО в небе над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, и Ферзиковского муниципальных округов.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

В минувшую субботу, 19 сентября, ликвидировано 24 беспилотника над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Хвастовичского и Ферзиковского муниципальных округов.