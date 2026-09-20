Явка на выборах в Калужской области достигла 34,9% к вечеру 19 сентября

К 20:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной думы в Калужской области проголосовали 273 654 человека. Это 34,88% от общего числа избирателей.

Данные привёл региональный избирком.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 63 418 человек. Это 81,45% от тех, кто заранее подал заявление на ДЭГ.

Сегодня, 20 сентября, избирательные участки откроются в 8:00. Они продолжат работу в течение дня. Свой голос ещё может отдать каждый, кто не сделал этого раньше.

В избиркоме напоминают: важен каждый голос.