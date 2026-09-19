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Общество

Семья Качан из Перемышля поедет на всероссийский финал «Семейной зарницы»

Михаил Тырин
19.09, 17:25
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С 23 по 29 сентября в Волгоградской области состоится финал Всероссийской игры «Семейная зарница». Калужскую область на престижных соревнованиях представит семья Качан из поселка Перемышль.

Проект, инициированный председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и поддержанный Президентом РФ, объединяет усилия Госфонда «Защитники Отечества», «Движения Первых», «ЮНАРМИИ» и центра «ВОИН». В финале встретятся более 80 команд со всей страны. Состав каждой команды строго регламентирован: двое взрослых и двое детей старше 11 лет.

Глава семьи работает главным инженером на калужском предприятии, супруга служит в администрации округа, а их дети — Саша и Вика — активно занимаются спортом. Готовить команду к решающим испытаниям помогает наставник Сергей Фролов, ветеран специальной военной операции.

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