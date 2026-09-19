В селе Ульяново завершился третий этап обновления «Школьного сквера» на улице Первомайской.

Об этом сообщил министр строительства региона Вячеслав Лежнин.

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты оснастили территорию современной детской площадкой с новым игровым оборудованием.

Благодаря этому у юных жителей появилось комфортное пространство для активных игр и общения, а у семей — уютное место для совместного отдыха на свежем воздухе.