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Главная Новости Общество В селе Ульяново завершился третий этап обновления «Школьного сквера» на улице Первомайской.
Общество

В селе Ульяново завершился третий этап обновления «Школьного сквера» на улице Первомайской.

Об этом сообщил министр строительства региона Вячеслав Лежнин.
Михаил Тырин
19.09, 17:01
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Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты оснастили территорию современной детской площадкой с новым игровым оборудованием.

Благодаря этому у юных жителей появилось комфортное пространство для активных игр и общения, а у семей — уютное место для совместного отдыха на свежем воздухе.

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