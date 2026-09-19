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Общество

В честь 130-летия Маршала Победы: в Юхнове возведут памятник Георгию Жукову

О реализации этого проекта рассказал губернатор региона Владислав Шапша по итогам рабочей поездки в Юхновский округ. Инициатива установки монумента исходила непосредственно от местных жителей.
Михаил Тырин
19.09, 09:14
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Юхнов носит звание «Город воинской доблести», и его история неразрывно связана с героическими страницами Великой Отечественной войны, в частности с битвой за Москву. Именно под командованием прославленного полководца и нашего великого земляка Георгия Жукова войска Западного фронта освобождали город в марте 1942 года.

Как отметил Владислав Шапша, бюст Маршала Победы установят в Сквере воинской доблести, прямо напротив существующей памятной стелы. Над художественной частью проекта уже трудятся мастера из знаменитой Студии военных художников имени М .Б. Грекова: архитектор Андрей Белый и скульптор Алексей Чебаненко.

В настоящее время в Юхнове стартовали первые практические работы: начинается благоустройство сквера и подготовка фундаментного основания для будущего монумента.

Создание памятника приурочено к знаменательной дате – в этом году отмечается 130-летие со дня рождения Георгия Константиновича Жукова. Губернатор подчеркнул, что проект, реализуемый при активной поддержке калужских меценатов, служит важным знаком уважения и глубокой благодарности великому полководцу от его малой родины.

 

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