В Обнинске открыли новую лабораторию на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ

В Обнинске сделали очередной шаг в развитии Международного научно-образовательного центра «Обнинск Тех».

На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ торжественно открыли современную учебную лабораторию фарманализа, созданную при поддержке группы компаний «НИЖФАРМ». Площадку оценил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Главная задача новой лаборатории — сформировать у студентов устойчивые практические навыки контроля качества лекарственных препаратов. Чтобы закрепить эффект, представители вуза и фармкомпании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это позволит интегрировать реальные производственные стандарты «НИЖФАРМ» прямо в учебный процесс.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что такие проекты закрывают важнейшую потребность рынка в квалифицированных кадрах.

- Новая лаборатория — это пример сотрудничества института с реальным сектором экономики, чтобы обучение студентов было максимально приближено к производству. Эти задачи мы решаем в рамках комиссии Госсовета по направлению «Кадры». Это ключевое направление кадровой политики Калужской области», — подчеркнул глава региона.

Амбиции у региона и вуза серьезные: к 2030 году они планируют занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования. Для этого в институте уже сейчас создаются условия для получения образования мирового класса. Успехи на этом пути признаются и на федеральном уровне: заявка Обнинска на создание кампуса мирового уровня уже преодолела первый этап отбора и вошла в шорт-лист федерального конкурса.