Калужская область укрепляет лидерство в ядерной медицине

Владислав Шапша принял участие в X Международных чтениях памяти академика А.Ф. Цыба.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поприветствовал участников X Международных чтений памяти академика А.Ф. Цыба. Это значимое событие стало завершающим этапом Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

В мероприятии вместе с главой региона принял участие Герой Труда РФ, главный онколог Минздрава России и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. С видеообращением к собравшимся обратился первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

В ходе выступления Виктор Фисенко обозначил ключевые векторы развития ядерной медицины в стране, сделав акцент на внедрении радиофармпрепаратов и системной подготовке профильных кадров. Калужская область уже сегодня вносит весомый вклад в решение этих государственных задач.

Регион реализует амбициозный проект по созданию крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов, который должен обеспечить потребности России в жизненно важных лекарствах. Примечательно, что первые производственные линии предприятия уже функционируют.

Параллельно в области выстроена система подготовки специалистов для атомной отрасли и ядерной медицины. Проект международного образовательного центра «Обнинск Тех» получил высокую оценку и поддержку Президента России. Кроме того, продолжается планомерное укрепление онкологической службы региона: в ближайших планах властей — возведение нового современного корпуса областного онкологического диспансера.

Завершая свое приветственное слово, губернатор Владислав Шапша пожелал участникам Чтений профессиональных успехов и «новых решений, которые послужат людям».