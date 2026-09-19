Явка на выборах в Калужской области достигла 21,91% к 20:00 18 сентября

Михаил Тырин

По данным на 20:00 18 сентября 2026 года, в Калужской области проголосовало 171 630 избирателей, что составляет 21,91% от общего числа.

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Михаил Тырин 263 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) выбрали 53 508 человек (68,44% от поданных заявлений). Калужский избирком благодарит всех, кто уже проявил гражданскую позицию. Напоминаем: сегодня участки открываются в 8:00. Если вы еще не голосовали — вас ждут. Важен каждый голос.