Явка на выборах в Калужской области достигла 21,91% к 20:00 18 сентября
По данным на 20:00 18 сентября 2026 года, в Калужской области проголосовало 171 630 избирателей, что составляет 21,91% от общего числа.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) выбрали 53 508 человек (68,44% от поданных заявлений).
Калужский избирком благодарит всех, кто уже проявил гражданскую позицию.
Напоминаем: сегодня участки открываются в 8:00. Если вы еще не голосовали — вас ждут.
Важен каждый голос.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь