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Общество

Явка на выборах в Калужской области достигла 21,91% к 20:00 18 сентября

По данным на 20:00 18 сентября 2026 года, в Калужской области проголосовало 171 630 избирателей, что составляет 21,91% от общего числа.
Михаил Тырин
19.09, 08:07
0 263
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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) выбрали 53 508 человек (68,44% от поданных заявлений).

Калужский избирком благодарит всех, кто уже проявил гражданскую позицию.

Напоминаем: сегодня участки открываются в 8:00. Если вы еще не голосовали — вас ждут.

Важен каждый голос.

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