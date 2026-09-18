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Дмитрий Медведев рассказал, что нужно для усиления технологического потенциала страны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, входящем в группу ВЭБ.РФ.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 15:33
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Он рассказал, как государство и бизнес должны совместно работать над усилением технологического потенциала страны.

Политик также назвал технологии, определяющие развитие мира в ближайшие десятилетия, включая искусственный интеллект, автономные системы, робототехнику, цифровые платформы, космические сервисы, передовую медицину, энергетическую инфраструктуру и новые материалы. Их реализация, добавил он, требует эффективного управленческого подхода. «Нужно сделать всё, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде — от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования. Здесь нужно использовать весь потенциал исполнительной власти, включая Правительство России, правительство регионов, корпораций, университетов, институтов развития и стартапов», — сказал он.

Отдельно Дмитрий Медведев отметил, что скорость внедрения значит для лидерства не меньше, чем качество самих разработок. В пример он привел оборонную сферу, где технологии создаются и внедряются в жизнь особенно быстро. Кроме того, разработчикам в целом нужен прозрачный путь от идеи до готового продукта.

Технологическое лидерство остается важным условием укрепления суверенитета страны и входит в число национальных целей развития, поставленных президентом России.

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