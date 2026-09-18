Работодатель в Жукове рассчитался с бывшим сотрудником после вмешательства Гострудинспекции
В Жукове бывший работник предприятия по производству металлических конструкций обратился в Гострудинспекцию.
Он пожаловался на невыплату расчёта при увольнении. Об этом сообщили в региональной инспекции.
После обращения сотрудники ведомства связались с работодателем. Компания отреагировала быстро – все причитающиеся суммы были перечислены. Проверку при этом не проводили.
Бывшему сотруднику выплатили больше 270 тысяч рублей. В сумму вошла и компенсация за задержку выплат.
Гострудинспекция напоминает: при нарушении трудовых прав нужно обращаться за помощью.
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