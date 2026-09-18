Кабанята из «Калужских засек» устроили дефиле перед фотоловушкой
Очередное видео запечатлело большое семейство кабанов на прогулке. Кадры опубликовали в соцсетях природоохранной зоны.
- Суета как она есть: подросшие уже малыши-кабаны, их родители, братья-сёстры - большая кабанья семья на полезной прогулке, - подписали видео сотрудники природоохранной зоны.
Кабаны в «Калужских засеках» - обычные обитатели. Они держатся группами, которые биологи называют маточными стадами. В них входят взрослые самки и их потомство разного возраста. Иногда несколько семей объединяются, и тогда стадо может насчитывать до 25 животных.
Численность кабанов в заповеднике растёт. По данным учёта, здесь обитает около 180 особей.
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