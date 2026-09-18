Кабанята из «Калужских засек» устроили дефиле перед фотоловушкой

Сотрудники заповедника «Калужские засеки» продолжают знакомить калужан с тайной жизнью обитателей леса.

Фото/видео: заповедник «Калужские засеки».

Очередное видео запечатлело большое семейство кабанов на прогулке. Кадры опубликовали в соцсетях природоохранной зоны.

- Суета как она есть: подросшие уже малыши-кабаны, их родители, братья-сёстры - большая кабанья семья на полезной прогулке, - подписали видео сотрудники природоохранной зоны.

Кабаны в «Калужских засеках» - обычные обитатели. Они держатся группами, которые биологи называют маточными стадами. В них входят взрослые самки и их потомство разного возраста. Иногда несколько семей объединяются, и тогда стадо может насчитывать до 25 животных.

Численность кабанов в заповеднике растёт. По данным учёта, здесь обитает около 180 особей.