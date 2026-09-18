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Калужские музейщики показали коллегам из Первомайска будущий детский центр

Калужский музей изобразительных искусств организовал онлайн-экскурсию для сотрудников Музея истории города Первомайска.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 11:53
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Фото: Администрация Первомайска ЛНР.
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Коллегам показали новый Детский культурно-просветительский центр, который откроется в конце сентября.

В центре создали несколько пространств для творчества. Юные посетители смогут заниматься в гончарной мастерской, студиях эстампа и компьютерной графики. Также будет работать художественно-эстетическая студия.

Для удобства детей и родителей предусмотрели гардеробную, игровую зону и комнату сенсорной разгрузки. В выставочном зале, хоть и небольшом, установили профессиональное оборудование. Здесь планируют показывать работы учащихся.

Во время видеоконференции обсудили учебные программы.

Калужские коллеги поделились опытом и рассказали о специальной подготовке преподавателей.

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