Калужские музейщики показали коллегам из Первомайска будущий детский центр
Коллегам показали новый Детский культурно-просветительский центр, который откроется в конце сентября.
В центре создали несколько пространств для творчества. Юные посетители смогут заниматься в гончарной мастерской, студиях эстампа и компьютерной графики. Также будет работать художественно-эстетическая студия.
Для удобства детей и родителей предусмотрели гардеробную, игровую зону и комнату сенсорной разгрузки. В выставочном зале, хоть и небольшом, установили профессиональное оборудование. Здесь планируют показывать работы учащихся.
Во время видеоконференции обсудили учебные программы.
Калужские коллеги поделились опытом и рассказали о специальной подготовке преподавателей.
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