Калужские музейщики показали коллегам из Первомайска будущий детский центр

Калужский музей изобразительных искусств организовал онлайн-экскурсию для сотрудников Музея истории города Первомайска.

Фото: Администрация Первомайска ЛНР.

Коллегам показали новый Детский культурно-просветительский центр, который откроется в конце сентября.

В центре создали несколько пространств для творчества. Юные посетители смогут заниматься в гончарной мастерской, студиях эстампа и компьютерной графики. Также будет работать художественно-эстетическая студия.

Для удобства детей и родителей предусмотрели гардеробную, игровую зону и комнату сенсорной разгрузки. В выставочном зале, хоть и небольшом, установили профессиональное оборудование. Здесь планируют показывать работы учащихся.

Во время видеоконференции обсудили учебные программы.

Калужские коллеги поделились опытом и рассказали о специальной подготовке преподавателей.