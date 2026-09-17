Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области усилили работу по наблюдению за выборами
Новость дня Общество

В Калужской области усилили работу по наблюдению за выборами

В Калуге и районах Калужской области начала работу региональная система координации наблюдения за выборами.
17.09, 16:59
0 332
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Партия «Новые люди» в Калужской области продолжает активную работу в преддверии выборов в Государственную Думу. В преддверии голосования 18–20 сентября команда партии «Новые люди» в Калужской области организует работу наблюдателей и оперативное взаимодействие с участниками избирательного процесса.

Основная задача — обеспечить постоянную связь с наблюдателями на местах, оперативно принимать обращения и вопросы, а также передавать информацию в федеральный ситуационный центр партии.

Наблюдатели будут работать на избирательных участках Калуги и муниципальных образований области. В режиме реального времени команда сможет получать информацию с мест, консультировать наблюдателей по организационным и правовым вопросам и оперативно реагировать на поступающие обращения.

Отдельное направление работы — взаимодействие с жителями региона. Граждане смогут сообщать о возникающих вопросах, связанных с организацией голосования, а специалисты партии — передавать информацию ответственным представителям и помогать разобраться в установленном законом порядке.

«Наша задача — быть на связи, быстро получать информацию с участков и оперативно помогать нашим представителям. Мы будем внимательно следить за ходом голосования в Калуге и районах области и держать связь с федеральным ситуационным центром», — отметила Анастасия Бурляй, руководитель Регионального отделения в Калужской области партии «Новые люди».

Работа региональной команды «Новых людей» станет частью общей системы наблюдения партии за выборами в России. Федеральный ситуационный центр партии принимает обращения наблюдателей, отслеживает ситуацию в регионах и координирует работу команд на местах.

Для «Новых людей» в Калужской области приоритетом остается открытость избирательного процесса, оперативная работа с обращениями и защита предусмотренных законом прав участников голосования.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IkhROG9EYjVuQ2lIa0FhcXgrWnIzWWc9PSIsInZhbHVlIjoienppbDM4ZXNJV1J1Rk1NOFdsT0tBK2ZXeVNKWnBLUVB5cmRoM3d2djR0YXdGM21KQTByN3hmdkNCbzB5UW5PYTZCRHlNbk1oWUZ3MnpjcmRzLzRsYjBpcUNGQlZDOHNpNzNTNEppS1kzNFJCZHV3RUFUK3hEcW5vZUE3R3VsdkhSL1JMZUMyeERsZUVydXFCMmxWTlBBalVUV3FPcU1UU1h3dVFZSVdOS2xJZDZNSUdSdXZFSGswUlNRU2VVYm9UdkUyM1NrZEhGN2xPVEM1L2RjOERoR0ZNei9qWlFhcHBDdnN5S003cGh4VTZCQmxXTnJqeG5LeDFaQVljdEpDL2hOMllXL0lqMHhIYmZvcGFoQUlJY2tLMFhKc0JLREFJdExhVWNpODVmc09QWnNsckZWRVIzdmpFZWJQRWZSTmxnRW1PMUZsdkloZ1V6RjM4RzBjTWxLWjJLdUkyMlZ2bE9DK2RwVDJUQmZyL0VaeEVLNDFmbFRrTUhIeS9QandBQTZsTjhkSmtnTGk0VlA1TUlkN21RSWhHRS9iYjZXS3I4aDRkV3VmdXJwYXowUmlMNG9RbjhKVSs3bGRNZjZ2WiIsIm1hYyI6IjQ3NjdmMWY4YjJlYTk0ZjkwOGU5NTdjNWQ2ZjM4NjU4YTVmNjJiNGMwYmVlNTM0OWJlOWNhMzc5MTJmY2Y1MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhzN3RibUZhcy94ZDkxSzV2cjdiT2c9PSIsInZhbHVlIjoiNDY3cTRKaHJhd1JGR1NkblpCQ0lvbjJsLzQ2aGVKYUlRTXp0ci9zYUlSMnVBS0pMODQ3eDEzVTZvNWNRUWpSRFJta2JRcFE4a2hSeEdyVmZIdlg1bEo3Tk9sQjlGYzYyN1BIVExUTVhuWkZ2ZEhNK0RPQ1lrU2srcU04VzdOaHV2Y2hvUzZpcUFzeUdqcGsxUFN0YzhCTmdteGVrRkFOMWZvRXorcGJzcVJxVHZoMlBLMHhsS0UxU2crS1JWWkhYZnFTZUZ5NnJRQUJPNGY1ODA3b09Id2NLYmpNeDR3ditoNEYwNlZETk9mbFB2N2VvaEhIZkUrUDM4Y2w1SnFmYnhCVEY2eXZZNkJRZEEvRmVhTFFvbEJuWGlDU0F2anhKVU0yV3M3Y1o3S0JFSU5aVE9rSXQrRnBHcWx5dHJ4emdPeGhwMlNkVzc4NWV0TkVpWGNCRTN2dDRTcVZMRE1wZGZhL3NrS2JubHNuaHBicXRsRzk1bkkrUC84V0FuZU9HbmRmcjF3dFB3QkZZdXg2djZtY2hkbVc0WW50OExqR24yQ0dYR2RVQWlVRUpLbVFlcEl3bDNpNlJTQ3pWdm5DVDR1YS9kTU10UWZjb0o5WHBPTHNZMEhuZzUzYkR6NEt3ZE9lOUR3ekpMc212QklyZTZtVUVNWStjT0tCUWlzNHVSLzQ4SkY0MDBETFpISkt5bmxBZWR4OUZPRTFrM25yM3B1VHRLQy9qRWpBbThHaXVXUXhXYytQMmxaQmhxSDhSVTlDMFNJVXBIU3YvSWZUYm9lR0F1SnAyNW5tZ1hPT0hhRDBMNHlEdnNET1Irc2xJR0pMUmNuMFcvMFAwQnczVSIsIm1hYyI6ImZkMzRkNzZlNTJlNDUwOGY5ZGVjYjE5YTcyYTI0YTIwMmFiOTcwMWJmNDA4NDkyMmQyNjRjYjVlMmRmMjk5MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+