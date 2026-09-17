В Калужской области усилили работу по наблюдению за выборами

В Калуге и районах Калужской области начала работу региональная система координации наблюдения за выборами.

Партия «Новые люди» в Калужской области продолжает активную работу в преддверии выборов в Государственную Думу. В преддверии голосования 18–20 сентября команда партии «Новые люди» в Калужской области организует работу наблюдателей и оперативное взаимодействие с участниками избирательного процесса.

Основная задача — обеспечить постоянную связь с наблюдателями на местах, оперативно принимать обращения и вопросы, а также передавать информацию в федеральный ситуационный центр партии.

Наблюдатели будут работать на избирательных участках Калуги и муниципальных образований области. В режиме реального времени команда сможет получать информацию с мест, консультировать наблюдателей по организационным и правовым вопросам и оперативно реагировать на поступающие обращения.

Отдельное направление работы — взаимодействие с жителями региона. Граждане смогут сообщать о возникающих вопросах, связанных с организацией голосования, а специалисты партии — передавать информацию ответственным представителям и помогать разобраться в установленном законом порядке.

«Наша задача — быть на связи, быстро получать информацию с участков и оперативно помогать нашим представителям. Мы будем внимательно следить за ходом голосования в Калуге и районах области и держать связь с федеральным ситуационным центром», — отметила Анастасия Бурляй, руководитель Регионального отделения в Калужской области партии «Новые люди».

Работа региональной команды «Новых людей» станет частью общей системы наблюдения партии за выборами в России. Федеральный ситуационный центр партии принимает обращения наблюдателей, отслеживает ситуацию в регионах и координирует работу команд на местах.

Для «Новых людей» в Калужской области приоритетом остается открытость избирательного процесса, оперативная работа с обращениями и защита предусмотренных законом прав участников голосования.