Председателя садового товарищества в Жуковском районе оштрафовали за отказ предоставить документы

Прокуратура Жуковского района проверила жалобу местного жителя.

Выяснилось, что председатель СНТ «Стрелковка» отказался дать ему документы о работе товарищества и его финансовых отчетах. По закону садоводы имеют полное право знакомиться с этой информацией.

Из-за этого прокуратура возбудила административное дело. Суд признал председателя виновным и оштрафовал его на пять тысяч рублей за отказ в предоставлении сведений.