Председателя садового товарищества в Жуковском районе оштрафовали за отказ предоставить документы
Прокуратура Жуковского района проверила жалобу местного жителя.
Выяснилось, что председатель СНТ «Стрелковка» отказался дать ему документы о работе товарищества и его финансовых отчетах. По закону садоводы имеют полное право знакомиться с этой информацией.
Из-за этого прокуратура возбудила административное дело. Суд признал председателя виновным и оштрафовал его на пять тысяч рублей за отказ в предоставлении сведений.
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