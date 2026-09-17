Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Председателя садового товарищества в Жуковском районе оштрафовали за отказ предоставить документы
Общество

Председателя садового товарищества в Жуковском районе оштрафовали за отказ предоставить документы

Дмитрий Ивьев
17.09, 09:25
0 55
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Прокуратура Жуковского района проверила жалобу местного жителя.

Выяснилось, что председатель СНТ «Стрелковка» отказался дать ему документы о работе товарищества и его финансовых отчетах. По закону садоводы имеют полное право знакомиться с этой информацией.

Из-за этого прокуратура возбудила административное дело. Суд признал председателя виновным и оштрафовал его на пять тысяч рублей за отказ в предоставлении сведений.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdlV003TFFLK2tqU0VZUjAxdjN3UlE9PSIsInZhbHVlIjoiRDlYaXVTVDZWTzk3Z3E2clJBRGtkaWdUR1RCUUtRa1JzTEc5VWpNM21xVGtUNFV1UGZjaytWN3RFY0REZ0JFd290QVFBQWhkZTQxaVBLdGJWVE9nMGR6VGVwa1hZdnMrUUZvSHBGcFhyRUwrWXp5R1JTTTN2Y0NMd254L21RaHh4VWRINUViOFZ6NHAwMjZzeCtqTndUM3hPNVdTdmh0MGtnQ1cxVW5BK0dHeFRTQnNZcHJmTnZzWkFqUEVzWlBQeVBlclNpNE1YbDRCc2pYeUFqSmM3WGxyZ2RmVEV5MnhSQW5oc3pPQ1NXL1BwbS9CTW5IY1RydFh6WVpGRzVZMlk1UjdLVXBJY3UvU1BMcmlkcFBUdnhoNWJwTVdZMUQ5WXhvNGh2b09IMTdleldYclA1WTh3Skd3YXRIUk4wOVR3NWwvNTVsRzhrK3pkWkJ3V0EvNDhSK3M2UmEvcjVWbnloWGNPdXhSUXl0dWRlSXM5c1BEY2J1ME1vK3FKSHNTTzlSR3BGYVFiR3cwdmJ5QzhaVWhhcmhsWXQrTHYxdEFhclpreHp5a0FtUWx5T2tPR1Vvc2dIOGtVOVNWS1Q4MiIsIm1hYyI6IjM3NWIzODkyZjM2MGU5Y2FkZDAwNjI2NmRmODYyNTIxMzA5MzIyODIxMjVlOTE0ZThiMDE2ZGNlOTI3MDEyY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImwrNk5URkkrZnM4cHdJRlhLUzhBZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiOGgzWGNYbkRoZHRsYk41YTI1S05UNWVpT2diamVTZk5ibWJjTnpuOTVhOXo2Zm1iVmVPbmFneW5OeHFYdWNla3hVMjg4d21jbzFOWjhicGNpSXBjQzhESkxRRWF4K0ZtRFJwM3ZudFZtODNpU0RsYUxWMlNPbDJmbThkUis0YVhQUkFsaUJLMmh6UEVpemtNWm52S1FPTjhNcFJnbGZIZDRyR0VoZy9oNzBMdXB1UTFkYkdMbUtvbjhXaUNVTUNYbHF5cGY5Nk5oZEc2TkFuY1AwTCtqV0swZ3FpVlUrWkZ6VjVsVG1mR1ZyQW85MWkzRDlqYnRFU1FRWjV1bHVlRzB0a1hveWhDQzdMaXcvakh1MldMNUxNWkEzL3VZUXRneENXeHhRNjIyMnR2YjRmRmZ2T3VwaWcxYzZ1MkRRQTJ0bVB6TFZjd3doaS9HQjhSU1ZyVkVNMlBYWFd1SlNINmN4Yk4vSjhXOE1VOWFDZm9Na242V0pmQzcycFd4citRTG0yU1NaTWl5cU0vTnhOL240OHo2TFc4RFdNMWZKTzJkVDhIeTg3NlJiMmFrdDBlNTBtMHRkZ2RaZ3JxTWI0em96NXZ5aGxiZGxHN0dSL3hQblo3bitVNWVxQjVKajZCbG9hcWk4RjZjTWNBMURMdy9nR3l6VjNFdEVGSTNpK1RhcDg3Y1VzVDNYcTdCcHV5eGpoWXY1QXpLTVdCSVY0MVdUWTlMUmx3QWJVUzUzcG1lVjhqMnhuNTdEUDEwdUNhcGlpblBxZTFBcGI2VUhBRXpTanV6T05pY0VkTVV2UGFrdmZKTFV2QXVrRk1iZHdEOGpnQWFPaU85U2pMVWZkKyIsIm1hYyI6IjZiYTA3ZDQxNWIzMzU1YTgxOGQzZmM1ZDE2MGZmNDc4OWI4MjljZTJjMzM3ZGUxZDhhMDg0MzlhODNkYTA4MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+