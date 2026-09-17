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Общество

Шапша посетил братскую могилу в Бетлице

Дмитрий Ивьев
17.09, 15:08
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Там захоронены останки 2633 воинов.

- Вместе с земляками, нашей молодежью почтили память защитников Родины, - рассказал в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша. - День 17 сентября 1943 года навсегда останется в истории нашего края: 83 года назад Калужская земля была окончательно освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним, какой ценой досталась Победа.

Он напомнил, что более 175 тысяч калужан ушли на фронт. Домой вернулись меньше 40 тысяч.

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