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Общество

В Хвастовичах восстановили уличное освещение

Дмитрий Ивьев
17.09, 13:40
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Прокуратура Хвастовичского района проверила состояние фонарей на местных улицах.

Выяснилось, что часть из них не работала. Из-за этого вечером на улицах было темно, что создавало неудобства и угрожало безопасности жителей.

После требования надзорного ведомства коммунальные службы заменили неисправные светильники. Теперь освещение в населенном пункте полностью восстановлено, и люди могут безопасно передвигаться по улицам в темное время суток.

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