В Хвастовичах восстановили уличное освещение

Фото: прокуратура Калужской области.

Прокуратура Хвастовичского района проверила состояние фонарей на местных улицах.

Выяснилось, что часть из них не работала. Из-за этого вечером на улицах было темно, что создавало неудобства и угрожало безопасности жителей.

После требования надзорного ведомства коммунальные службы заменили неисправные светильники. Теперь освещение в населенном пункте полностью восстановлено, и люди могут безопасно передвигаться по улицам в темное время суток.