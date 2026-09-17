В Хвастовичах восстановили уличное освещение
Прокуратура Хвастовичского района проверила состояние фонарей на местных улицах.
Выяснилось, что часть из них не работала. Из-за этого вечером на улицах было темно, что создавало неудобства и угрожало безопасности жителей.
После требования надзорного ведомства коммунальные службы заменили неисправные светильники. Теперь освещение в населенном пункте полностью восстановлено, и люди могут безопасно передвигаться по улицам в темное время суток.
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