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Общество

90-летие отмечает мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского

Дмитрий Ивьев
17.09, 14:43
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Он был основан спустя год после смерти великого учёного – 19 сентября 1936 года. С этим домом связано 29 лет жизни Константина Эдуардовича. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам. 17 сентября, в день рождения К.Э. Циолковского в музее прошли торжественные мероприятия.

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, руководство и сотрудники музея космонавтики, правнук учёного Сергей Самбуров и руководитель музея К.Э. Циолковского в селе Ижевское Николай Медведков возложили цветы к памятнику и посадили у дома-музея куст сирени с родины учёного. Сотрудники музея подготовили выставку «Перелистывая страницы».

«Нам очень повезло, что в Калуге жил и работал гениальный учёный – Константин Эдуардович Циолковский. Он на много лет опередил своё время, первым выдвинув революционные идеи, заложившие основы космонавтики и ракетостроения. Только человек поистине космического масштаба, был способен на такое. Калужане очень это ценят и чтут память нашего выдающегося земляка. Благодарю всех, кто хранит память о  великом учёном и популяризирует его научное наследие», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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