«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»: людям нужны достойные зарплаты, доступное ЖКХ и порядок в миграции!

Кандидаты в депутаты Госдумы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Надежда Ефремова и Сергей Михеев обсудили с калужанами три проблемы, которые напрямую определяют качество жизни и безопасность граждан.

По каждой из трех тем у «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» есть не только критика существующего положения дел, но и конкретные законодательные предложения.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» требует заморозить тарифы на ЖКХ!

С 1 октября Правительство вновь планирует повысить тарифы на коммунальные услуги. Для россиян это станет уже второй индексацией в течение одного года. По масштабу осеннего повышения нынешняя си­туация фактически стала уникальной.

При этом рост платежей происходит на фоне серьезных проблем в самой коммунальной отрасли. По данным статистики, износ сетей в различных регионах достигает 60–90 процентов.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает изменить сам принцип индексации. Партия внесла законопроект, который исключает двукратное повышение тарифов ЖКХ в течение одного года. Индексация должна проводиться не чаще одного раза в год и не превышать уровень официальной инфляции.

— Я давно и последовательно говорю: тарифы ЖКХ для населения необходимо заморозить как минимум до тех пор, пока в отрасли не будет наведен элементарный порядок, — ​говорит Надежда Ефремова.

Миграция: «Приехал, поработал, попрощался»

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» требует отказаться от существующей практики, при которой иностранный гражданин получает трудовой патент и фактически легализует свое пребывание в России на неопределенный период.

Вместо этого предлагается перейти к организованному набору иностранных работников под конкретные проекты и на определенный срок.

— Набор иностранных рабочих необходимо вести по организационному принципу на конкретные проекты. Это так называемое «правило трех П» — ​Приехал, Поработал, Попрощался, — ​считает Надежда Ефремова.

— «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» требует пересмотреть ответственность за нелегальную миграцию и провести тщательную проверку свидетельств о гражданстве, выданных за последние 20 лет, — ​говорит Сергей Михеев.

Все эти предложения — ​лишь часть миграционной реформы, которую «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» намерена продвигать в новом созыве Государственной Думы.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» требует увеличить МРОТ

Но, пожалуй, самая болезненная для большинства семей тема — ​доходы.

Официальный прожиточный минимум в Калужской области составляет 18 181 руб­ль. При этом реальные расходы человека складываются далеко не только из стоимости продуктов.

За этот год «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла уже 118 законодательных инициатив, которые касаются защиты прав человека труда. Партия выступает за установление минимального размера оплаты труда на уровне 100 тысяч руб­лей. Кроме того, предлагается законодательно закрепить 13­-ю зарплату и 13-­ю пенсию.

Пенсия должна составлять не меньше 40 процентов от прежнего заработка человека. Такие обязательства брали на себя чиновники еще в 2018 году в ходе пенсионной реформы. Тогда соотношение было на уровне 32 процентов, сейчас — ​23,6 процента. Гарантии нужно выполнять, — ​считает Надежда Ефремова.

— Работа предстоит масштабная и сложная, — ​подводит итог Сергей Михеев. — ​Но без нее не обойтись. Ведь все, что мы делаем, определяет будущее страны, безопасность и благополучие нашего и последующих поколений.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.