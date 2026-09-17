Геннадий Новосельцев: Сегодня, как никогда, мы чувствуем преемственность подвигу героев-фронтовиков
Уважаемые жители Калужской области! Дорогие земляки!
17 сентября — священная дата. Калужская земля мужественно приняла на себя удар врага, встав надежным щитом на подступах к столице. Наш край хранит память о беспрецедентном подвиге советских солдат: Ильинские рубежи, Зайцева Гора, Гнездиловская высота, Хлуднево, Безымянная высота навсегда вошли в историю как символы несгибаемого мужества. Мы гордимся поколением победителей и низко кланяемся ветеранам.
Сегодня, как никогда, мы чувствуем преемственность подвигу героев-фронтовиков. Внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны — участники специальной военной операции — с оружием в руках вновь защищают суверенитет и безопасность нашей Родины. В их мужестве, стойкости и верности долгу мы видим тот же непоколебимый дух, который сломал хребет сильнейшей армии мира более восьми десятилетий назад.
Вечная слава освободителям и низкий поклон современным защитникам Отечества!
Дорогие земляки! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и новых свершений на благо родной Калужской области и всей России!
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента.
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