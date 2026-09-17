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Геннадий Новосельцев: Сегодня, как никогда, мы чувствуем преемственность подвигу героев-фронтовиков

17 сентября – День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой земляков поздравил председатель Законодательного собрания Калужской области.
17.09, 13:30
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Уважаемые жители Калужской области! Дорогие земляки!

17 сентября — священная дата. Калужская земля мужественно приняла на себя удар врага, встав надежным щитом на подступах к столице. Наш край хранит память о беспрецедентном подвиге советских солдат: Ильинские рубежи, Зайцева Гора, Гнездиловская высота, Хлуднево, Безымянная высота навсегда вошли в историю как символы несгибаемого мужества. Мы гордимся поколением победителей и низко кланяемся ветеранам.

Сегодня, как никогда, мы чувствуем  преемственность подвигу героев-фронтовиков. Внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны — участники специальной военной операции — с оружием в руках вновь защищают суверенитет и безопасность нашей Родины. В их мужестве, стойкости и верности долгу мы видим тот же непоколебимый дух, который сломал хребет сильнейшей армии мира более восьми десятилетий назад.

Вечная слава освободителям и низкий поклон современным защитникам Отечества!

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и новых свершений на благо родной Калужской области и всей России!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента.

 

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