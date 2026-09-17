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Выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз

17.09, 12:38
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За январь — август этого года ВТБ провёл более 22 тыс. сделок по рыночной ипотеке на сумму свыше 80 млрд рублей. Число таких сделок по сравнению с восемью месяцами прошлого года выросло в 5 раз. Основная активность клиентов фокусируется в сегменте вторичного жилья — на него приходится около 85% от числа сделок по рыночным программам. 

Фундаментом спроса выступает вторичное жильё в классическом понимании — когда недвижимость приобретается у физического лица. Однако заёмщики всё чаще присматриваются и к объектам от застройщиков (новостройкам, уже введённым в эксплуатацию). Хотя доля таких объектов невысокая (6%), они показывают самые высокие темпы прироста в структуре рыночной ипотеки.  

Отдельно стоит выделить сегмент новостроек: число сделок на рыночных условиях здесь выросло в 6,4 раза в годовом выражении — против 4,9 раза на вторичном рынке. Таким образом, спрос на новостройки в структуре рыночной ипотеки растёт на треть быстрее. 

«Сейчас мы наблюдаем своего рода «период разумных кредитов»: люди не просто выходят на сделку по рыночной ипотеке, а просчитывают стратегию — берут объект и платёж в комфортном бюджете и заранее закладывают возможность рефинансирования. Ожидаем, что в следующем году тренд на восстановление доли рыночных программ продолжится», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. 

ВТБ прогнозирует сохранение устойчивого спроса на рыночную ипотеку. По оценкам банка, по итогам нынешнего года выдачи рыночной ипотеки в целом по рынку приблизятся к 2,4 трлн рублей. Это в 2,5 раза превысит объёмы 2025 года и на 17% — объёмы выдач по госпрограммам.

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