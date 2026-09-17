24 нелегальных мигранта выслали из Калужской области

За первые две недели сентября из Калужской области и из России отправили домой 24 иностранца, которые нарушили правила пребывания в стране.

Среди них — 8 граждан Индии, по 5 человек из Узбекистана и Таджикистана, по 2 из Азербайджана и Молдовы, а также по одному из Туркменистана и Армении.

Всех признали виновными в нарушении правил пребывания в России, оштрафовали и постановили выдворить принудительно. До отправки нарушителей держали в специальном учреждении.

После оформления документов судебные приставы доставили мигрантов до пунктов пропуска через границу, рассказали в УФССП.