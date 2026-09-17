Калужанам вручили региональные награды в фонде «Защитники Отечества»
В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла церемония награждения: заместитель губернатора Александр Шляпников вместе с начальником главка МЧС по региону Владиславом Блесновым вручили награды жителям области.
Медали «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени, почётные знаки «За вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Калужской области» и юбилейную медаль «80 лет Калужской области» получили сотрудники ведомств, волонтёры, военнослужащие и представители общественных организаций.
Наград удостоились те, кто проявил мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, внёс вклад в развитие региона, добился успехов в труде, занимался патриотическим воспитанием молодёжи или образцово выполнял служебные обязанности.
Александр Шляпников поблагодарил награждённых за профессионализм и активную работу — от имени губернатора, правительства области и от себя лично.
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