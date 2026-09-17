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Общество

Калужанам вручили региональные награды в фонде «Защитники Отечества»

Дмитрий Ивьев
17.09, 12:24
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В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла церемония награждения: заместитель губернатора Александр Шляпников вместе с начальником главка МЧС по региону Владиславом Блесновым вручили награды жителям области.

Медали «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени, почётные знаки «За вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Калужской области» и юбилейную медаль «80 лет Калужской области» получили сотрудники ведомств, волонтёры, военнослужащие и представители общественных организаций.

Наград удостоились те, кто проявил мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, внёс вклад в развитие региона, добился успехов в труде, занимался патриотическим воспитанием молодёжи или образцово выполнял служебные обязанности.

Александр Шляпников поблагодарил награждённых за профессионализм и активную работу — от имени губернатора, правительства области и от себя лично.

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