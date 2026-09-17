В деревне Тешевичи продолжается строительство Дома социального обслуживания

На площадке прошёл рабочий штаб под руководством заместителя губернатора Калужской области Ольги Ивановой. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

Сейчас на объекте кипит работа. На прилегающей территории готовят основание для будущей дороги: ставят бордюры и отсыпают песком. В подвале начали монтировать элементы системы отопления.

На втором и третьем этажах укладывают плитку на полы, а помещения и конструкции готовят к установке лифтов. В гараже соцобъекта уже смонтировали ворота и продолжают ставить окна.