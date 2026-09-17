Калужская область отмечает 83-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 17 сентября напомнил о важной памятной дате.

Регион отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Глава области подчеркнул, что калужане бережно хранят память о подвигах воинов, партизан, подпольщиков и тружеников тыла. В сердцах людей живет благодарность предкам за их мужество и самоотверженность.

Губернатор отметил, что нельзя забывать о страданиях мирных жителей, погибших от рук оккупантов.