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Общество

Владислав Шапша призвал калужан принять участие в выборах

Дмитрий Ивьев
17.09, 10:19
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал обращение президента Владимира Путина к гражданам России. Глава государства призвал россиян реализовать свое конституционное право и прийти на голосование в Единый день выборов.

Президент отметил, что от личного выбора каждого человека зависит, кто будет представлять интересы людей в парламенте и на местном уровне. Он выразил уверенность, что победу одержат достойные и компетентные кандидаты, настоящие патриоты, которые доказали свою преданность Родине делом.

Владислав Шапша согласился с позицией президента и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. Губернатор попросил жителей Калужской области проявить активность и гражданскую ответственность.

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