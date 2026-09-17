Владислав Шапша призвал калужан принять участие в выборах

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал обращение президента Владимира Путина к гражданам России. Глава государства призвал россиян реализовать свое конституционное право и прийти на голосование в Единый день выборов.

Президент отметил, что от личного выбора каждого человека зависит, кто будет представлять интересы людей в парламенте и на местном уровне. Он выразил уверенность, что победу одержат достойные и компетентные кандидаты, настоящие патриоты, которые доказали свою преданность Родине делом.

Владислав Шапша согласился с позицией президента и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. Губернатор попросил жителей Калужской области проявить активность и гражданскую ответственность.