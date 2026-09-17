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Общество

Еще две калужские команды успешно выступили на финале Зарницы 2.0

Дмитрий Ивьев
17.09, 07:50
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша похвалил юных земляков за хорошие результаты во Всероссийском финале военно-патриотической игры Зарница 2.0. Соревнования среди школьников средних классов и студентов колледжей прошли в Волгоградской области. Две команды из Калужской области достойно представили регион на всероссийском уровне.

Отряд Факел-40 из Малоярославецкого округа занял второе место в тактической подготовке. Также эти школьники победили в составе армии Обь в большой военно-тактической игре. Команда студентов Орлы-40 из Калуги показала второй результат в состязании штурмовиков и помогла армии Волга одержать победу в общем зачете.

Глава региона отметил, что в этом году во всех этапах Зарницы приняли участие около 25 тысяч калужских ребят. По словам губернатора, многие полученные навыки пригодятся участникам в обычной жизни.

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