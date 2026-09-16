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Общество

В Калуге готовится к запуску чат-бот для обратной связи с жителями региона

Дмитрий Ивьев
16.09, 15:00
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В ближайшие две недели в Калужской области планируют запустить чат‑бот «На связи_Регион40» в мессенджере МАКС. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

Сервис станет своего рода единым окном для обращений жителей: не придётся искать нужный телефон, сайт или ведомство. Через чат‑бот можно будет сообщить о проблеме, предложить идею и быстро получить ответ.

По словам губернатора, важно, чтобы у людей всегда была возможность удобно и оперативно решить вопрос — именно на это и нацелен новый инструмент.

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