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Новость дня Общество

В Калуге обсудили защиту женщин от насилия, сталкинга и долгов по алиментам

Татьяна Светлова
16.09, 15:59
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15 сентября в нашем городе состоялась открытая встреча с депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой. Мы отправились туда, ожидая стандартных отчётов и длинных монологов, но разговор получился другим — откровенным и местами непростым. Говорили о том, с чем сегодня сталкиваются многие женщины на работе и дома.

Депутат приехала в Калугу в рамках большого тура по стране. Она автор «Манифеста женщин России», который к сегодняшнему дню подписали уже больше 700 тысяч человек. В нём собраны инициативы о защите женщин от насилия и преследования, о их трудовых правах, праве самостоятельно принимать решения, а также вечной боли многих семей — алиментах.

Ксения Горячева сразу обозначила формат общения: никаких лекций.

- Для меня принципиально важно, чтобы такие встречи не превращались в монолог депутата. Я приезжаю в города, чтобы рассказывать о том, что мы делаем, но в первую очередь — слушать людей. Именно из реальных историй и обращений появляются инициативы, которые затем становятся законопроектами. Моя задача как депутата — не только принимать законы, но и слышать людей и добиваться того, чтобы их проблемы не оставались без ответа.

О чем конкретно говорили?

В первую очередь о безопасности. Обсуждали, как защитить тех, кто столкнулся с домашним насилием или навязчивыми преследователями. Звучало предложение вернуть ответственность за первые побои в семье (ведь сейчас многие обидчики чувствуют безнаказанность) и принять отдельный закон, который огородит от так называемых сталкеров.

Во-вторых, алименты. Идея, которую обсудили, выглядит простой и справедливой: создать государственный алиментный фонд. Ребёнок должен получать алименты независимо от того, платит их родитель или нет. Если отец или мать не платит, деньги сначала выделяет государство, а потом взыскивает долг с неплательщика.

Третья тема — равная оплата труда. Женщина должна получать столько же, сколько мужчина, за одну и ту же выполненную работу.

Оказалось, что в Калуге эти проблемы уже начали решать на местном уровне. В городе работают реальные инструменты помощи. Например, запущен проект «Ключевое слово» — туда можно обратиться, если вас преследуют, оказывают навязчивое внимание или пытаются применить силу. А для одиноких матерей открыт штаб юридической помощи: там подскажут, как добиться алиментов, какие льготы положены и как защитить свои трудовые права.

После встречи осталось ощущение простой вещи: хорошие законы пишутся не в кабинетах, а рождаются из вот таких разговоров. Остается только ждать, когда эти инициативы превратятся в реальные, работающие правила для всей страны.

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