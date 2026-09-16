Больше 8700 калужских семей получили поддержку по нацпроекту «Семья» в 2026 году

В Калужской области благодаря национальному проекту «Семья» продолжается оказание поддержки семьям региона при рождении детей.

С начала текущего года региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка выплачен 1 259 семьям, а третьего и последующих детей — 1 019 семьям. Ежемесячное пособие многодетным семьям, имеющим четырёх и более детей, направлено 4 168 семьям. А также 586 многодетным семьям направлена ежегодная выплата на возмещение затрат по уплате процентов за кредиты и ипотеки.

Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей в молодой семье получили 579 семей, а единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей направили 73 женщинам, которые обучаются очно и состоят на учёте по беременности в медорганизации. Также господдержку в формате соцконтракта получили 1 067 семей.

Всего в рамках нацпроекта «Семья» за январь-август 2026 года выплаты получили более 8,7 тыс. семей.