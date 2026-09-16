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Общество

Аллея Славы в посёлке Еленский преобразилась

Дмитрий Ивьев
16.09, 09:44
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В центре посёлка Еленский Хвастовичского округа закончили благоустраивать Аллею Славы. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Теперь здесь появилась удобная пешеходная зона — подрядчики уложили новую тротуарную плитку. Отдельного внимания заслужила стела из трёх частей: на одной из них увековечены фамилии воинов, погибших в зоне СВО. Восемь из 11 погибших похоронены прямо в Еленском.

Как отметил начальник отдела по работе с территориями посёлка Сергей Свиридов, главная задача состояла в том, чтобы не потерять историческую ценность места, но при этом сделать его комфортным и современным.

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