Мигранты, коммуналка, пенсии и зарплаты – клубок противоречий современной России

Кандидат в депутаты Госдумы девятого созыва, политолог, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Сергей Михеев и кандидат в депутаты Госдумы девятого созыва, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Надежда Ефремова в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» рассказали об актуальных задачах, стоящих перед партией в настоящее время.

Предвыборная программа «Справедливой России» на выборах 2026 года получила название «Манифест справедливости», она включает десять ключевых целей.

Из них основная – это урегулирование проблемы мигрантов. Ее семена были посеяны еще в 90-е, и сегодня мы все видим – иностранцы относятся к России не как к отечеству, а как к бизнес-проекту.

При этом квалифицированной работой занимаются единицы и недостатка рабочих рук на современных производствах и стройках мигранты не компенсируют.

Это же касается и демографической проблемы, которую, по мнению некоторых, помогут решить приезжие. Это не так - России нужны ответственные граждане, воспринимающие её как свою судьбу и цивилизацию.

Еще одна острейшая проблема современной России – состояние ЖКХ и порядок оплаты за его услуги.

Наше жилищно-коммунальное хозяйство находится совершенно в плачевном состоянии. Но несмотря на это, в текущем году мы ожидаем уже второго скачка тарифов на коммуналку.

Зимой платежи за однокомнатную квартиру могут доходить до 10 тысяч рублей, которые для простого пенсионера становятся катастрофическим ударом по кошельку.

Куда идут эти деньги, людям неизвестно – мы не видим признаков грандиозных работ и какого-то масштабного обновления материально-технической части.

Ограничить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заморозить их хотя бы на два года, провести тщательную ревизию расходно-доходной части управляющих компаний и снабжающих организаций – это лишь часть мер, которые предлагает партия для наведения справедливого порядка в отрасли.

Более подробно о путях и методах решения острых экономических и социальных проблем, которые предлагает «Справедливая Россия» - слушайте в нашем эфире.