Более 140 калужан-ветеранов спецоперации посетили заседания клубов участников СВО

В регионе работают три клуба для ветеранов на базе Кадровых центров «Работа России»: в Калуге, Жуковском и Кировском округах. С начала года в них состоялось 11 мероприятий с участниками, которые посетили более 140 ветеранов СВО.

Заседания клубов проходят в формате открытого диалога. Среди участников заседаний уже трудоустроенные при содействии службы занятости ветераны, а также те, кто смог открыть собственный бизнес.

- Ключевая задача специалистов службы занятости – не просто предоставить перечень мер поддержки, а создать пространство доверия и профессиональной поддержки, – отмечает директор Кадрового центра Калужской области Инна Андреева. – Для человека, вернувшегося к мирной жизни, крайне важно оказаться в среде, где его понимают и готовы сопровождать системно – от первичной консультации до трудоустройства или запуска собственного дела. Именно поэтому работа клуба строится на принципах уважения к индивидуальному опыту, конфиденциальности и долгосрочного взаимодействия.

Участники клубов обсуждают восстановление профессиональных навыков, смену сферы деятельности, поиск стабильной занятости, возможности для переобучения, сообщили в Минтруда.