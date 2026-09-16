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Общество

В Калуге больше 40% компаний планируют прививать сотрудников от гриппа

Дмитрий Ивьев
16.09, 11:15
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По данным опроса сервиса SuperJob, который проводили с 24 августа по 8 сентября, вакцинацию как меру профилактики гриппа выбрали 41% калужских компаний — это самый популярный способ защитить работников.

Другие меры работодатели используют заметно реже: например, маски закупают лишь 5% организаций, а разного рода профилактические мероприятия проводят 4%. Мёд, лимон и другие народные средства держат в зонах отдыха только 3% предприятий. Санитарную обработку помещений, выдачу витаминов и санитайзеров, а также беседы о здоровом образе жизни практикуют примерно по 2% компаний. При этом 35% организаций вообще не принимают никаких мер против гриппа и ОРВИ.

Среди самих жителей Калуги отношение к ежегодной вакцинации неоднозначное: её считают оправданной 35%, а 42% выступают против. При этом молодёжь до 35 лет поддерживает прививки чаще, чем люди постарше.

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