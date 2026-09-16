Калужане выбирают деревни для подключения к интернету

На Госуслугах жители Калужской области могут выбрать деревни и сёла для подключения к интернету. В голосовании участвуют населённые пункты численностью от 100 до 1000 человек. В тех, которые наберут больше всего голосов, появится голосовая мобильная связь и техническая возможность для доступа в интернет.

Голосование продлится до 8 ноября. Принять в нем участие могут граждане России старше 18 лет, голосовать можно только за населённый пункт в регионе регистрации. Уже больше 250 жителей региона поддержали свои населенные пункты. Среди последних лидируют деревня Ветьмица в Куйбышевском районе, деревня Потросово и село Фроловское в Козельском округе.

Принять участие в голосовании можно с помощью портала Госуслуг или отправив письмо в Минцифры России, в котором нужно указать ФИО, адрес регистрации и название деревни. Допускаются также и коллективные обращения.

Подключение малых населённых пунктов к мобильному интернету проходит в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». С 2021 года благодаря проекту мобильный интернет появился в 94 населённых пунктах Калужской области, а доступ к цифровым услугам получили более 23 тысяч человек.