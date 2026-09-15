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Общество

Проект «Ищу няню» стал одним из победителей второго конкурса Фонда президентских грантов

Дмитрий Ивьев
15.09, 15:01
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Реализация программы запланирована на период с 1 августа 2026 года по 30 июня 2027 года.

Проект направлен на оказание квалифицированной помощи в присмотре и уходе за детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, рассказали 15 сентября в правительстве.

В приоритетном порядке поддержка будет оказываться семьям участников специальной военной операции, многодетным родителям, а также семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

География проекта охватывает Калугу, Обнинск, а также Малоярославецкий, Дзержинский и Людиновский муниципальные округа.

В рамках инициативы опытные няни будут выезжать на дом по запросу родителей для оказания услуг кратковременного присмотра за детьми и подростками в возрасте от 2 до 18 лет.

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