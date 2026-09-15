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Общество

В Калужской области создано региональное отделение Фонда защиты детей

Дмитрий Ивьев
15.09, 15:58
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Руководить им будет детский правозащитник Дмитрий Илюхин. Фонд станет частью общей системы поддержки семей в регионе, сообщил во вторник, 15 сентября, губернатор Владислав Шапша.

Областное отделение разместится в центре «Доброта» на Правобережье Калуги. Сейчас идут последние приготовления к приему первых посетителей.

- На рабочей встрече с Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области обсудили задачи Фонда. Ключевая – комплексная поддержка семей в трудной жизненной ситуации: социальная, психологическая, материальная, - заявил Шапша. - Важно, чтобы такая помощь приходила вовремя. Чтобы дети и родители чувствовали заботу. Чтобы дети оставались в семьях, вместе с тем были защищены. Окажем всю необходимую помощь Фонду. Для региона это приоритетная сфера. Особое внимание - семьям участников СВО.

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