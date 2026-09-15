В Малоярославце начнут включать сирены
Во вторник, 15 сентября, об этом сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
- Единая диспетчерская служба довела важную информацию: согласно распоряжению губернатора Калужской области, для повышения безопасности параллельно с СМС-сообщениями о ракетной и беспилотной опасности будет включаться сигнал воздушной тревоги, - пояснил он.
Ранее сирены в случае ракетной опасности включали в Калуге и Обнинске.
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