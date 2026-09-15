Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Малоярославце начнут включать сирены
Общество

В Малоярославце начнут включать сирены

Дмитрий Ивьев
15.09, 15:21
0 363
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 15 сентября, об этом сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

- Единая диспетчерская служба довела важную информацию: согласно распоряжению губернатора Калужской области, для повышения безопасности параллельно с СМС-сообщениями о ракетной и беспилотной опасности будет включаться сигнал воздушной тревоги, - пояснил он.

Ранее сирены в случае ракетной опасности включали в Калуге и Обнинске.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
0%
20%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNJZVdMcHhSVlhwd0FSZS9DSjhTRWc9PSIsInZhbHVlIjoiVFlXVE1HY2lPZUtqZE1Ed1c0UDN3dysrZWVjbiszSkJLTWkvKzIxNkpINkI1eW5ZOE1RakUrcDc5VEd6NXRjNWo1L203bHlwZEY3VHhpZUNadFRERUUyZVYyaWFUQzNLUmpicUFwekduZ3MzS0xmSy9BSDBaamFkUjFQSTk5a3Fua3o2amt4Uk16SHZNYzhncUVKYmVTUjM0dXF3UjJvU2ZwcWJoVkFBRmtNYlg2b0M2bEpkYWpYUDRqOGMxT3pleHRwV3J3RHFjb3dRV1djdkFEQ2Fob0tRZ3hnSEZLNnJXcmg5SmducjBpN0trb2JoamFNU3Y0ZXFmRy9QR0JpUDhkYXYyZXhrNWt5UWxDd0tHVUZkSkZEZTVjclJBazlWaCtkMC9CclREMTBxemJuMktHdUNMaEl5RldiNjZha0tMMUtjeFZWU0QxSU1xTGpUZlBwb3prQmNhc2dITGFQMVIrbUtjdzFtakxSQVUxMFZaRFhHVTAxamlxSkR0WkprNEJLaDRsVitPNVJGY28xQnh0dTNaR3pkK2VlSDF2emRkb1FmWHhoNVFxZU1aWHN4SFNWTWJ0eU5yd1NNMk5YYSIsIm1hYyI6IjY1OGQxYTg4NGVlNDA5ZmM0MzU5MmE5MjY1NjFlY2RiZDQ3ZTk1NzhhYTM2YTFiMGY2NmNkMzNlZDVlZjlkYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRTUTVoNi9mUWt6WVhxSllvZ3FzMkE9PSIsInZhbHVlIjoiaVJDRnZkZ21nTmZKaWtWK1NSeUtqVlhFNGRiVnhsWXhuc1BrU1dINDZjcW9aWXVuOTZyTzNGSzZJVzMzM3RIcjlaQXlFNWR6b1o5bWZWNGwwcEtoYlZvbkRzVG5zZjBhSE5TZ0luUndkZ2d6WmV6R1Y4S21PZ29SYVp6QzdBbzFTQ21KTXdkZWF3VXZZRmxrM3Jld2VuTmR1eTkzY0hxam5qSGFsTkVuMXcyYkdiTWxGR2t2eVJyRlEyYVozY3pvbVVyR1VkZ3N1bWdJeWl1TXBLa1J2SHJwTmdOOFdDeW0wN0hCWTVGNDAxTFA5SjlWZ0d0UkJIdCtRK1lyaU1uL1Q5cUUrekt1UzloSUtNTUZ0bUc5Z1NPMmxuUkpGdDJ0ZDhaa0Y3YVpzcFpDZjRpUGRrVXk4NzI2ZWNkekF6TmQ2VUY4NnljdGhicXQzU0tyWFRiM2M3YWFJRmZLbTZEbkRvUjUzdVhRTWc0SW1oY3JvSy8vMEZoQ3J5QjFQZjJmS1B0QVYyN0p3T3dCT21Gd2EvMk1UQmtTSFZ3azhtT0hLai9seXlKTGdGK2lWZmxid280RXFSODExUUt5d0JJeVZkZVI0dHFuanlPcTVCZjd6VEM2VjIzVm9lNFFvQThIU3EyZ3VDV1VBZzlTaWV0eitrbU9UczRFWU16bUJIYlgzREJjczdRNk9QNjZaMUI3cWRxM01CNjR4d0c5d2I0UjBnQmdHT0FsdGdGcnlySUVpS2ZMdlc1dlQ1d09sWThxbjN0M1JJM0crZWFCaWVRRURJcUV0TEVxK2F4T0lwdDVzYWgrS0orbGVhQTBJZmNHMTFSallhN0x4enBxaWhrTSIsIm1hYyI6IjhkYmIwMTU2ZTA2NWZkODRmMDNiYjYyOWJjZjJiZTZkMDE3ZTJlNjk3NTZiOGE3YzAwZjUzNGU1NTA0NjA0NTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+