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Общество

Губернатор Калужской области обсудил с промышленниками развитие региона и нехватку кадров

Дмитрий Ивьев
15.09, 14:47
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В Калуге прошла встреча губернатора Владислава Шапши с руководителями предприятий — членами «Союза промышленников и предпринимателей Калужской области». Стороны обсудили текущие вызовы, задачи развития и меры поддержки бизнеса.

Глава региона отметил, что власти и бизнес регулярно обсуждают волнующие вопросы — такое взаимодействие выстроено системно. При этом часть стратегических задач нужно решать на федеральном уровне. Депутат Госдумы Геннадий Скляр на встрече рассказал о приоритетных направлениях работы парламента — в частности, об укреплении технологического суверенитета и повышении конкурентоспособности российской экономики.

Одной из главных тем стал кадровый дефицит. Руководители предприятий пожаловались на сложности с поиском узких специалистов для высокотехнологичных производств. Решить проблему поможет Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана: вуз готов готовить профессионалов под конкретные запросы заводов.

Свои идеи предложили и гости встречи — представители ФГБУК «Государственный Кремлёвский оркестр». Они поделились подходами к нематериальному стимулированию сотрудников: эти практики можно адаптировать для промышленных предприятий региона.

На фоне обсуждения прозвучали и данные об успехах области. Так, за первое полугодие индекс промышленного производства достиг 104,9 %. Калужская область получила награду «Прорыв года» на выставке «ИННОПРОМ», а по индексу роботизации, согласно рейтингу ВЭБ.РФ, заняла первое место в стране.

Губернатор подчеркнул, что за этими результатами — труд коллективов и всех работников региона.

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