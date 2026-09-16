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Новость дня Общество

Мощный и выносливый трактор Ростсельмаш 2400: аграрии благодарны за успешное закрытие сезона

16.09, 11:25
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Сезон ударной работы аграриев постепенно подходит к концу. Время подводить итоги и получать заслуженную благодарность за свои труды. Однако российские сельхозпроизводители тоже говорят слова благодарности — трудолюбивой технике, которая помогала выполнить все планы и соблюсти сроки, которая много месяцев качественно, беспрекословно работала в поле. 

— У нас более 12 000 гектаров земли, выращиваем различные масличные культуры, рапс, сою, озимую и яровую, пшеницу, – говорит главный агроном КФХ Агроинвест Иван УСТЮЖАНИНОВ. – Главный труженик на всех этапах работ — трактор Ростсельмаш 2400. С ним теперь раскорчевываем землю под сев озимых культур. В прошлом году нас подвела техника сторонних организаций, тогда руководство решило купить Ростсельмаш 2400. Главным критерием при выборе стали мощность двигателя и проходимость. 

Наши механизаторы работают по 12 часов, для их комфорта в тракторе есть удобный салон, пневматическое кресло. Практически панорамное остекление создает широкий обзор. В кабине ни шума, ни пыли. С полным управлением в первый день разобрались менее чем за полчаса. 

Ростсельмаш 2400 вытащил нас в посевную, помог отсеять кукурузу, сою. Работу приостанавливали только для планового ТО. К трактору подцепляли мелиоративную борону, он ее спокойно тянет. Техника устраивает нас в обслуживании, проходимости. В дождь, по лужам на нем — как на лодке, а на старой технике приходилось объезжать, застрять боялись. 

Трактор работает на спарках, оттого идет мягче других. Мы используем дисковые бороны, дискаторы 6 на 4 — пашем, дискуем, готовим поля под посевы в любое время дня. Работаем не останавливаясь, потому что освещение на технике отличное: свет спереди, сзади и сбоку. Трактор маневренный, выехать можно с любого угла, развернуть его на небольшом пространстве тоже не составляет труда. 

— Наше предприятие занимается растениеводством: выращиваем зерновые, рапс, картофель. Основной рабочая сила — трактор Ростсельмаш 2400. Мощность у техники, что надо, и даже с запасом. С ним получаем больший объем выполненных работ, — рассказывает директор «Агрорезерв» Александр ГРОМОВ.

— За лето помимо основной работы в полях, с ним вводили в оборот новые земли. Дополнительно у Ростсельмаш приобрели сеялку, используем активно. У Ростсельмаш 2400 удобная трансмиссия, хорошая тяга, он агрегатируется с любым навесным оборудованием. Большой топливный бак, объемом почти тонну, заправился — и весь день об этом не думаешь. Ростсельмаш 2400 хорошо справляется с большим объемом работ: вспашкой, культивацией, работой с широкозахватными орудиями. Расход топлива при этом на гектар ниже, чем у некоторых предшественников, а запас мощности сохраняется.

Отмечу удобную и понятную для механизатора навигационную систему. На мониторе показаны все основные параметры работы техники, также можно отдельно управлять гидравлическими секциями. Для удобства и безопасности в темное время суток работает светодиодная оптика, есть камера заднего вида, она помогает при стыковке с агрегатами. Хорошее кресло: просторное, пневматическое, с правильной спинкой, что снижает нагрузку на спину механизатора.

Ростсельмаш 2400 надежно работает в сложных условиях, нами проверено. На сложных почвах идет уверенно, от графика не отстает, мы результатом работы довольны.

Сервисная служба всегда рядом, чувствуем поддержку и сопровождение по любым вопросам. В случае неисправностей выезжают по первому звонку, устраняют проблему прямо в поле, что позволяет нам оперативно продолжить работу. 

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