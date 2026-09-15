Калуга примет межрегиональный форум «Инициатива»

О программе масштабной встречи волонтерских некоммерческих организаций журналистам рассказали на пресс-конференции во вторник, 15 сентября.

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Как пояснил основатель Ресурсного центра «Инициатива» Сергей Плотников, уникальность этого события в том, что, впервые на одной площадке встретятся представители НКО, бизнеса и власти.

Главными героями станут некоммерческие организации, их развитие и обучение – основная цель организаторов форума. Устранение барьеров, налаживание диалога между ведущими секторами экономики и иные сопутствующие задачи также будут решаться в ходе деловых игр, тренингов, пленарных сессий.

Своих представителей пришлют Мурманск, Калининградская область, Белгород, Липецк, Воронеж, а также новые территории, для которых вопрос становления НКО сейчас особенно актуален.

Форум откроется 25 сентября в 9-00, а закончится награждением победителей Региональной премии «Энергия добрых дел».

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